Evakuierung in Mönchengladbach Haus neben Baugrube ist einsturzgefährdet – was das für die Anwohner bedeutet

Rot-weiße Absperrgitter stehen vor dem Haus mit der Nummer 4 an der kleinen Straße Neukrapohl in Heyden. Mehrere Rollläden sind heruntergelassen, aus den Briefkästen ragen hier und da Umschläge hervor. An der gelb-getünchten Fassade klaffen gut sichtbar einige Risse. In dem Altbau wohnt schon seit mehreren Wochen niemand mehr: Die Anwohner des Drei-Parteien-Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen, da das Gebäude aus den 1930er-Jahren als einsturzgefährdet gilt.