Stärkungspakt Stadtfinanzen : Einsparziele im Haushalt wurden leicht übertroffen

Die städtischen Tempokontrollen erfolgen an wechselnden Standorten und zu unüblichen Uhrzeiten, hier 2018 an der Mühlenstraße. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das Rathaus erfüllt weiterhin die Kriterien des Stärkungspakts Stadtfinanzen. Der Haushalt ist ausgeglichen, die Konsolidierungsmaßnahmen werden nach und nach umgesetzt. Ein Erfolgsmodell ist dabei die neu strukturierte Verkehrsüberwachung.

Bei der im Stärkungspakt des Landes, dem Mönchengladbach 2012 – gegen den Willen der CDU – freiwillig beigetreten ist, vorgeschriebenen Haushaltskonsolidierung ist die Stadt weiter auf einem guten Weg. Das geht aus dem Bericht hervor, der Ende Juli der Bezirksregierung zugestellt und am Mittwoch den Mitgliedern des Finanzausschusses vorgelegt wurde.

Demnach wurden die Konsolidierungsziele im Haushaltsjahr 2018 sogar übererfüllt. Geplant waren Konsolidierungen in Höhe von 53,5 Millionen, am ende wurden es rund 400.000 Euro mehr. Durch die nun abgeschlossenen Maßnahmen im Haushaltssanierungsplan (HSP) sollen von 2012 bis 2021 rund 310 Millionen Euro eingespart beziehungsweise Ausgaben durch zusätzliche Erträge kompensiert werden. Insgesamt hat sich Mönchengladbach in diesem Zeitraum zu Konsolidierungen von rund 400 Millionen Euro verpflichtet. Im Gegenzug wird das Land bis 2021 rund 270 Millionen Euro auf die städtischen Konten überwiesen haben.