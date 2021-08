Einschulung in Mönchengladbach : Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Julietta, Messiah und Finn haben sich schon lange auf ihren ersten Schultag gefreut. Foto: Christoph Wegener

Mönchengladbach Bei der Einschulungsfeier an der Erich-Kästner-Grundschule in Rheydt herrschte ebenso viel Vorfreude wie Anspannung. So haben Eltern und Kinder den ersten Tag an der Schule erlebt.