Ehrenamt in Mönchengladbach Wie „Grüne Damen“ im Krankenhaus helfen

Mönchengladbach · Reden, singen, zuhören, spazieren, Dinge erledigen – der freiwillige Dienst an den Patientinnen und Patienten ist vielfältig. Eine, die schon lange dabei ist, ist Sabine Groth. Was die die Grüne Dame an ihrem Ehrenamt so mag und was sie dabei schon erlebt hat.

17.07.2024 , 05:10 Uhr

Sabine Groth von den ehrenamtlichen „Grünen Damen“, die ehrenamtlich in den Kliniken Maria Hilf für die Patienten im Einsatz sind. Foto: Markus Rick (rick)

Von Sigrid Blomen-Radermacher