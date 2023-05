Grünunterhaltung in Mönchengladbach Wie viel die Mags mit Holzverkauf erwirtschaftet

Im Waldgebiet an der Korschenbroicher Straße türmen sich weiter die Baumstämme. Doch darauf warten, dass die Holzstapel in den kommenden Wochen verschwinden werden, muss man nicht. Wie eine Mags-Sprecherin berichtet, wurde das sogenannte Schadholz, das speziell entsorgt werden muss, bereits komplett abtransportiert. Baumstämme hingegen, bei denen es sich nicht um Schad-, sondern um Sturmholz handelt, sollen bewusst in dem Naturschutzgebiet belassen und nicht abtransportiert werden. „In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde soll dieses Holz in der Fläche verbleiben, weil es dort für die ökologische Vielfalt nach wie vor wertvoll ist“, so die Sprecherin. Deshalb komme dafür auch keine Versteigerung, wie das etwa in Neuss der Fall war, infrage; das Schadholz eigne sich dafür ohnehin nicht.