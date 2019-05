Late Night Shopping : Einkaufen, plaudern und kreativ sein in Eicken

Mal nach Feierabend ausgiebig in Geschäften stöbern, wie hier bei Pepita: Das war beim Late Night Shoppen in Eicken möglich. . Foto: Markus Rick (rick)

Eicken Seit 2012 organisiert die Designerin Eva Brachten das „Late Night Shopping“. Diesmal machten 17 Geschäfte und Ateliers bei der Aktion mit.

Wer es von der Alten Tanke an der Sittardstraße bis zu Pepita schaffen will, die insgesamt 17 Anlaufstellen, Geschäfte und Kunststationen zu besuchen – zum Beispiel den Kunstcaravan von Bernhard Jansen und zwischendurch noch die Traumfabrik – muss viel Durchhaltevermögen beweisen. Denn es gibt wieder viel zu entdecken an diesem Freitagabend.

Läden in Eicken öffnen am Freitag zum Late-Night-Shopping

Aktion in Mönchengladbach : Läden in Eicken öffnen am Freitag zum Late-Night-Shopping

Kreative Kostproben in Mönchengladbach : Late-Night-Shopping in Eicken

Die Mönchengladbacher Designerin Eva Brachten organisiert die Aktion seit 2012. Drei Geschäfte beteiligten sich zu Beginn. Sieben Jahre später sind es so viele mehr. Es kam noch am Donnerstag eine spontane „Nachmeldung“ des Volksverein-Ladens auf der Eickener Straße, sagt Brachten. Dort arbeitet Reinhard Klewicz und hat dafür gesorgt, dass der Kleiderladen mit von der Partie ist: „Ich kenne die Aktion gut. Wir machen wegen des Gemeinschaftsgefühls mit.“

Bei Brachten können die Besucher selbst kreativ werden und kleine Tütchen zum Mitnehmen basteln. Sarah Krenz von „Wir stempeln“ leitet sie dabei an. Im „Dolce Vita“ gibt es Kunst, Krempel und Bücher. Seit etwa drei Jahren sind Wolfgang Kemmerling und Silvia Milk mit ihrem an eine Schatztruhe erinnernden Laden auf der Eickener Straße.

Angela Kühne von „Absatz & Korken“ erzählt zwischen Schuhen und Wein, wie wohl sie sich hier unter den Händlern in Eicken fühlt. Im „Salon Mardo“ bekommt man einen „Rasenhaarschnitt“ verpasst: Und Michaela Mellinghoff spendet alle Einnahmen daraus an den GHTC, den Gladbacher Hockey- und Tennisclub, der dringend einen Kunstrasen benötigt. Echte Samen für ein nicht-künstliches Samenfeld hätte man beim Late Night Shopping in Eicken übrigens auch kaufen können: bei Walter Maas in seinem herrlich nostalgischen Laden.