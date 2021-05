Nach sieben erfolglosen Kündigungen : Einigung im Prozess um Wohnungsräumung

Vor Gericht wurde eine Einigung erzielt. Der Mieter erklärte sich bereit auszuziehen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Verschimmeltes Geschirr in der Küche, eine tagelang offenstehende Haustür, angelassene Herdplatten und Ratten in der Gemeinschaftstoilette – die Zustände in der Rheydter Wohngemeinschaft müssen schlimm gewesen sein.