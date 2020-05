DGB und SPD : Einigkeit statt interaktiver Debatte zum Tag der Arbeit

Mönchengladbach Die traditionelle Kundgebung zum 1. Mai fällt wegen der Pandemie-Sicherheitsregeln aus. Der Mönchengladbacher DGB-Vorsitzende Emrah Bektas kam stattdessen virtuell zum digitalen Feierabend der SPD und plauderte mit dem Fraktionschef Felix Heinrichs. Sich zuschalten und mitdiskutieren konnte jeder – aber das Interesse hielt sich in Grenzen, eine Kontroverse blieb aus.

In Zeiten der Pandemie ist müssen sich auch die traditionellen Akteure am Tag der Arbeit andere Wege suchen, um präsent zu sein. Statt also am 1. Mai auf dem Rheydter Marktplatz bei der üblichen Kundgebung zu sprechen, sitzt Emrah Bektas, der Mönchengladbacher Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, in seinem Büro und plaudert im digitalen Feierabend des SPD-Unterbezirks mit Felix Heinrichs, dem Chef der SPD-Ratsfraktion. Das Motto prangt hinter ihm auf einem Banner: „Solidarisch ist man nicht alleine!“