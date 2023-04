Geschäfte in Mönchengladbach Öffnungszeiten der Postbank sind erneut eingeschränkt

Davon betroffen sei auch die Filiale an der Odenkirchener Straße, die am Dienstag nur nachmittags geöffnet hatte und am Mittwoch nur von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr öffnet. Den Rest der Woche plane man bisher, dass die Filiale regulär in Betrieb ist. „Durch rückkehrende Mitarbeitende sollte sich die Personalsituation in der nächsten Woche etwas entspannen“, heißt es seitens des Pressesprechers. Eine genaue Prognose sei mit Blick auf kurzfristige Personalausfälle aber nicht möglich. „Wir entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden für alle Unannehmlichkeiten, die sie dadurch in Kauf nehmen müssen“, betont der Sprecher.