Jubiläum in Mönchengladbach : Wie das Eine-Welt-Forum Menschen in Ghana hilft

Mönchengladbach Die gemeinnützige Einrichtung feiert ihr 25-jähriges Bestehen in der Citykirche. Ziel der Ehrenamtler ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Wie das gelingt.

Im Mittelpunkt des Festes, das mit Beiträgen der Musikschule garniert wurde, stand ein Gespräch, das Kühn mit drei Gründungsmitgliedern des Forums führte. Reinhold Schiffers erinnerte an die Anfänge, als das Land NRW ein Förderprogramm auflegte, das Kommunen in die Lage versetzen sollte, Hilfsprojekte von Bürgern in Entwicklungsländern (damals „Dritte Welt“ genannt) zu unterstützen. Über die Verteilung der 130.000 Mark gab es unterschiedliche Auffassung. Schließlich gelang es, das Geld sinnvoll einzusetzen: Schon vor 25 Jahren kristallisierte sich Ghana als das Land heraus, das besonders unterstützt werden sollte. Daraus entstand die Partnerschaft mit dem Offinso District in Ghana, die nach wie vor Bestand hat. 2004 versiegte der Geldstrom aus Düsseldorf. Nun war und ist ehrenamtlichen Engagement mehr denn je gefragt, um die Hilfsarbeit fortzusetzen.