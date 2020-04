Statusbericht aus Mönchengladbach : Eine weitere Corona-Tote und 14 Neu-Infizierungen

In Mönchengladbach wurde am Freitag der 23. Corona-Tote gemeldet. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mönchengladbach Erneut starb eine Bewohnerin des Altenheims Wickrath an dem neuartigen Virus. Insgesamt gibt es nun 23 Corona-Tote in der Stadt, elf starben in der Senioreneinrichtung St. Antonius.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der neue Todesfall ist dem Mönchengladbacher Gesundheitsamt am Freitag gemeldet worden: Eine Bewohnerin (Jahrgang 1936) des Altenheims in Wickrath starb an Covid-19. Sie ist das elfte Opfer des neuartigen Virus in dieser Senioreneinrichtung. Insgesamt gab es bis Freitag 23 Corona-Tote in der Stadt.

Die Zahl der bestätigten Neuinfizierungen ist wieder angestiegen. Waren in den vergangenen Tagen jeweils nur einstellige positive Nachweise verzeichnet worden, so stieg die Zahl am Freitag (Stand: 9 Uhr) auf 14.

Aktuell sind 156 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Am Donnerstag waren es 149.

Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 2505 (Vortag: 2433). 22 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 478 Personen (Vortag: 463) in Quarantäne, 35 liegen im Krankenhaus. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf insgesamt 224 (Vortag: 218) gestiegen.

(RP)