Kolumne Denkanstoß : Eine unverzichtbare Botschaft

Mönchengladbach Viele Menschen definieren sich über Leistung, Erfolg oder auch das neueste Handymodell. „Falsch“, sagt unser Autor und erinnert an Martin Luther.

Dazu muss ich bekennen, dass ich Anhänger der „Volkskirche“ bin. Kleine Bekenntnisgemeinden waren noch nie mein Ding. Gerade die Weite und Offenheit der Volkskirche ist mir wichtig. Sie spiegelt die natürliche Vielfalt menschlichen Lebens und Glaubens eher wieder als fromme Grüppchen. Die Basis dafür sehe ich auch in der Reformation gelegt. Sie trat an, den einzelnen Christen aus der Bevormundung durch die damalige Kirche zu befreien. Die Reformation setzte auf Mündigkeit und Gewissensfreiheit.

Die Reformation wurde zur Bildungsoffensive. Viele Zeitgenossen, die in Unwissenheit, Fatalismus und Aberglauben gefangen waren, sollten durch „Gottes Wort“ aufgeklärt und bestärkt werden, ihr Leben in Verantwortung vor Gott und den Menschen zu leben. Dabei geht‘s nie um „Lohnmoral“, obwohl es den Menschen vermutlich von Natur aus in den Knochen steckt, dass sie immer wieder meinen, sie könnten mit Gott „Geschäfte“ machen, ihn durch „gute Werke“ auf ihre Seite ziehen und so die Seligkeit erlangen.