Rundreise zu Ortseingängen : Ankommen in Gladbach

Mönchengladbach 88 Kilometer lang ist die Stadtgrenze. Eine Rundreise zu den Punkten, die Ankömmlinge und Heimkehrer als erstes sehen. Von Andreas Gruhn Und Jana Bauch (Fotos)

Wer heimkehrt der kennt diesen Moment, dieses Gefühl, das sich an einem bestimmten Punkt noch auf dem Weg einstellt: ja, gleich zu Hause. Viele Menschen erleben dies täglich, die meisten der rund 50.000 Pendler achten wahrscheinlich gar nicht mal sehr auf diesen Moment auf dem Rückweg nach Feierabend, weil er schon zur Gewohnheit geworden ist. Heimkehrer zu Weihnachten aber, die nur einmal im Jahr vielleicht kommen, die wissen um diesen Moment, der zeigt: Angekommen.

So wie der Pilot am Flughafen. An diesem Morgen kurz vor Weihnachten herrscht reichlich Betrieb, eine Propellermaschine nach der anderen landet. Eine einmotorige Maschine rollt über das Rollfeld, parkt einen strammen Fußmarsch vom Tower entfernt. Der Pilot nimmt seine Sachen mit, schließt die Tür ab, marschiert durch die verwaiste Ankunftshalle des Airports, setzt sich in sein Auto und braust davon. So wie dieser Pilot machen das mehr als 20.000 Menschen im Jahr, die am Flughafen an der Niersbrücke landen.

Es gibt viele Möglichkeiten, in einer Stadt anzukommen. Zu Land, zu Wasser, durch die Luft, sogar unterirdisch. Da es keinen Hafen gibt, auch keine U-Bahn, und keine Passagierflüge am Airport, bleibt für die allermeisten Menschen nur der Weg zu Land, um die etwa 88 Kilometer lange Stadtgrenze zu passieren. Im Grunde gibt es da unendlich viele Ortseingänge, abgesperrt ist abgesehen vom JHQ nirgends. Aber wie sind die ersten Eindrücke einer Stadt, wenn man sie zum ersten Mal besucht?

Wer mit der Bahn kommt, hat vom Osten und vom Westen her als erstes zwei Bahnhöfe zur Auswahl, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der Haltepunkt Genhausen tief im Westen der Stadt hat gute Chancen, der ländlichste Bahnhof der Welt zu sein. Auf dem Feld liegen Berge Zuckerrüben, ein einsames Wohnhaus am Gleis sieht fast aus wie ein Bahnwärterhäuschen, dörflicher geht’s nimmer. Hier reicht der Blick fast bis zum Horizont, und die Großstadt ist so fern. Ein Rentner schiebt sein Fahrrad über den Bahnübergang, kettet es an und wartet auf die nächste Bahn. Park & Ride.

Ganz anders im Osten am S-Bahnhof Lürrip. Hier ist der Park & Ride-Parkplatz voll belegt mit Autos und Fahrrädern von Leuten, die vermutlich täglich nach Düsseldorf reisen. Der Bahnhof begrüßt die Ankömmlinge mit einer Reihe Graffiti auf grauen Wänden, da ist’s doch gleich urbaner. Für Durchreisende ist dies auch eine angemessene Vorbereitung auf das, was kommt: den Hauptbahnhof Mönchengladbach.

Wer von Korschenbroich nach Rheydt fährt, kommt hier vorbei: die Ritterstraße am Schloss Rheydt. Foto: Bauch, Jana (jaba)