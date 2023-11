Spendenaktion der Caritas Mönchengladbach Ein Lichtermeer für alle, die im Dunklen stehen

Tatsächlich sind an diesem Abend viele Gäste aus allen Altersgruppen in der Kirche anzutreffen. Kinder im Grundschulalter laufen durch den Raum und bewundern die Kerzen aus allen Perspektiven. Erwachsene stehen an den Seitenwänden oder unter der Empore, fotografieren das Lichtermeer und unterhalten sich an den Stehtischen. Senioren genießen den Abend auf den bereitgestellten Stühlen. Georg Maria Balsen, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Caritas Mönchengladbach, spricht in einer ersten Schätzung von 200 Besuchern.