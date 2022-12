Weihnachten in Hardterborich-Pesch Liebe hoch Vier

Manchmal weiß man erst, was einem gefehlt hat, wenn es da ist. So war es bei Malte und Güzide Kalesse und ihren Kindern. Vor kaum fünf Jahren lebten die gebürtigen Mönchengladbacher noch als Paar in Düsseldorf, Wohnung mitten im Zentrum, glücklich mit ihren Vollzeitjobs und damit, viel unterwegs zu sein, abends Freunde zu treffen. „Wir waren super zu zweit“, sagt Güzide Kalesse. „Es hat uns nichts gefehlt. Sodass wir uns zeitweise gefragt haben, wollen wir wirklich Kinder? Wozu?“