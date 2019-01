Historisches aus Mönchengladbach: Postkarte zeigt Gladbachs Bahnhof 1909

Die Postkarte stammt aus 1912, verschickt wurde sie 1919. Das Motiv der Postkarte entstand 1909, kurz nach der Eröffnung des „neuen“ Gladbacher Bahnhofs, die am 25. November 1908 stattfand. Foto: Sammlung Günther Klebes

Mönchengladbach/Erlangen Günther Klebes aus Erlangen ersteigerte in Luxemburg von einem Südafrikaner eine Karte mit einem Motiv, das selbst im Stadtarchiv bislang unbekannt war. Gedruckt wurde sie 1912, verschickt 1919. Sie ist nicht die erste in der großen Sammlung des Eisenbahnfans.

(RP) Im Zeitalter von Facebook und WhatsApp, Instagram und Twitter scheint die gute alte Ansichtskarte nur noch etwas für Traditionalisten zu sein. Oder für Sammler wie Günther Klebes. Der 69-jährige Franke liebt alte Postkarten, genauer solche mit eisenbahnhistorischen Motiven aus dem deutschsprachigen Raum. Seine jüngste Errungenschaft ist eine Ansichtskarte mit dem Hauptbahnhof von Mönchengladbach. „Ich bin bei einer luxemburgischen Internet-Auktion auf die Karte gestoßen und habe mir gesagt: So eine schöne Ansicht von Mönchengladbach, die muss ich haben“, sagt der Schulbusfahrer, der in Erlangen zu Hause ist. Postkarten, die die unterschiedlichsten Züge und Bahnhöfe im Rhein-Ruhr-Gebiet zeigen, gehören schon länger zu seiner rund 600 Exponate umfassenden Sammlung. Aber diese herrliche Bahnhofs-Ansicht musste her. Die Karte wurde 1912 gedruckt und 1919 nach Niedersfeld im Hochsauerland gesandt