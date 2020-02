Karneval in Mönchengladbach : Eine Berlinerin im Veilchendienstagszug

Mönchengladbach Nicole Schürmann ist eine langjährige Freundin des Mönchengladbacher Prinzenpaares. Beim Karneval war sie hautnah mit dabei.

Viel Liebe und Wärme – das empfindet die Berlinerin Nicole Schürmann im Gladbacher Karneval. Als langjährige Freundin des Mönchengladbacher Prinzenpaares erlebte sie in diesem Jahr zum ersten Mal Karneval in der Stadt – und das hautnah. „Eigentlich wollte ich nur für zwei Tage herkommen. Jetzt bin ich schon seit sechs Tagen hier“, sagt die 42-jährige mit etwas heiserer Stimme. „Das sind die Nachwirkungen der letzten Tage“, fügt sie lachend hinzu.

Über die Karnevalstage hat sie das Prinzenpaar begleitet: An Altweiber ging es beispielsweise zu unzähligen Marktplätzen, am Samstag nach Neuwerk und am Montag zum Rathaussturm. „Jedes mal war ich begeistert und habe gedacht ‚das kann doch nicht so schön weitergehen’, aber genau so war es. Jeder Tag war auf eine andere Art toll, ich bin wirklich sprachlos“, schwärmt Schürmann.