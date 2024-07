Polizei bittet um Zeugenhinweise Einbrüche in Gaststätten und Bürogebäude

Während sich die Einbrüche in die Gaststätten vermutlich nach Ladenschluss zwischen Sonntagabend um 23 Uhr und Montagmorgen um 7 Uhr ereigneten, so hatten die Angestellten das Bürogebäude in Giesenkirchen bereits am Freitagmittag, 19. Juli, gegen 13 Uhr verlassen. Am Montagmorgen stellten sie dort den Schaden fest.