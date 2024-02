Straftaten in Mönchengladbach Einbrüche in Bonnenbroich und Pesch

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 13. Februar, meldete ein Anwohner an der Vierhausstraße in Rheydt-Mitte ebenfalls einen Einbruch: Der Mann hatte gegen 0.40 Uhr verdächtige Geräusche auf dem Hausflur gehört. Als er nachschaute, stand die Haustür offen und neben Geld fehlten ein Laptop und ein Paar Kopfhörer. Das hinzugerufene Streifenteam stellte Beschädigungen an der Tür fest. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.