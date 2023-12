Seit den Weihnachtstagen Polizei meldet diverse Einbrüche in Mönchengladbach

Am Sonntag, 24. Dezember, sind Unbekannte zwischen 14.30 und 22.20 Uhr in eine Wohnung an der Jülicher Straße in Odenkirchen eingebrochen, aus der sie Bargeld mitnahmen. Am selben Tag und ebenfalls in Odenkirchen ereignete sich zudem ein Wohnungseinbruch an der Grünstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 17.55 und 22.30 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, lässt die Polizei offen.