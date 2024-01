Ermittlungen aufgenommen Wo Täter am Silvesterwochenende in Mönchengladbach einbrachen

Zudem schlugen Einbrecher am Samstag gegen 19 Uhr eine Terrassentür an einem Haus an der Schützenstraße in Rheydt ein. Zuvor sollen die Unbekannten versucht haben, die Tür aufzuhebeln, was misslang. Daraufhin setzten sie rohe Gewalt mit einem vorgefundenen Werkzeug ein. Das Haus wurde nach Diebesgut durchsucht, ob etwas fehlt, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.