Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen Einbruch in Obdachlosen-Einrichtung

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Freitag, 24. November, um 16.30 Uhr und Sonntag, 26. November, um 8.15 Uhr in eine Tageseinrichtung für Obdachlose an der Erzbergerstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Einbrecher hebelte die Hauseingangstür auf und stahl Geld.