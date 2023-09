Polizei bittet um Zeugenhinweise Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag, 26. September, 22 Uhr, und Mittwoch, 27. September, 0.35 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Neusser Straße in Lürrip verschafft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entwendeten sie mehrere Autoschlüssel, ein Portemonnaie sowie Geld im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290.