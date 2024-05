Bilanz der Gladbacher Stadttochter Die EWMG rutscht in die roten Zahlen

Die Bilanz für 2023 ist noch vorläufig und wird noch geprüft. Aber die Zahlen, die die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG im Finanzausschuss für das vergangene Jahr vorlegte, sehen düster aus. „Die Umsatzerlöse haben sich 2023 deutlich verschlechtert“, sagte Ulrich Schückhaus den Politikern im Finanzausschuss. „Das hat mit dem Immobilienmarkt zu tun, es gibt deutliche Rückgänge. Das führte auch zu einem negativen Betriebsergebnis.“ Unterm Strich machte die NEW damit im vergangenen Jahr ein Minus von 2,5 Millionen Euro. „Da wir von der NEW nur eine sehr geringe Dividende in Höhe von 265.000 Euro bekommen haben, hatten wir auch nicht mehr die Möglichkeit, das zu kompensieren.“