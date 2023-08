Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise Einbrecher verletzen Vierjährigen

Zwei Einbrecher sind am Donnerstag, 24. August, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Limitenstraße in Rheydt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, überraschte die 64-jährige Wohnungsinhaberin mit ihrem vierjährigen Enkel die Täter. Diese flüchteten daraufhin und stießen die Frau und den Jungen aus dem Weg. Dabei erlitt der Vierjährige leichte Verletzungen. Die Täter entwendeten Geld und Schmuck.