Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher stiehlt 60 Rollen Toilettenpapier

Mönchengladbach Der Täter knackte ein Schloss zu einem Kellerverschlag, um an seine Beute zu kommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu diesem schweren Diebstahl.

Bei der Tat, die zwischen dem 9. und dem 16. April in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach-Hardt an der Vorster Straße begangen worden sein muss, verschwanden insgesamt sechs Pakete mit jeweils zehn Rollen Klopapier aus dem Kellerverschlag, der zu einer Praxis gehört. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der unbekannte Täter sich an der Halterung eines Schlosses zu schaffen gemacht, um in den Raum und an die Beute zu gelangen.