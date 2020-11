Kriminelle in Mönchengladbach : Einbrecher dringen in zahlreiche Wohnungen ein

Zahlreiche Einbrüche haben Kriminelle am Wochenende in Mönchengladbach begangen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Eine ganze Reihe von Einbrüchen haben Kriminelle am Wochenende in Mönchengladbach begangen. Ziel der Verbrecher waren Wohnungen, Einfamilienhäuser und auch Geschäftsräume. Ein Täter kletterte sogar über das Regenfallrohr auf einen Balkon.

Einbrecher sind am Wochenende in eine ganze Reihe von Wohnungen und Büros eingestiegen. Die Einbruchserie begann am Freitagnachmittag. Am Loosenweg haben Kriminelle zwei Wohnungen im Erdgeschoss aufgebrochen. Die Einbrecher hebelten jeweils die Terrassentüren auf und durchsuchten die Wohnungen. Ob etwas gestohlen wurde, stand laut Polizei am Sonntag noch nicht fest. Auch am Poethenberg ist unklar, was die Diebe haben mitgehen lassen. Dort hatten die Kriminellen die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Am Freitagabend war ein Büro auf der Brucknerallee das Ziel. Durch ein auf „Kipp“ stehendes Fenster kamen die Verbrecher ins Gebäude und stahlen ein Notebook und ein Handy.

Am Samstagmorgen wurde der Einbruch in ein Geschäft an der Hauptstraße in Rheydt bemerkt. Dort hatten die Einbrecher eine Dachluke aufgehebelt und die Räume durchsucht. Im Laufe des Samstags meldeten sich weitere Einbruchsopfer bei der Polizei. Tatorte waren Häuser am Windmühlenweg, am Rennbahnweg und auf der Heinrich-Lersch-Straße. In allen Fällen hatten die Verbrecher Fenster an den Rückseiten der jeweiligen Wohnungen aufgehebelt oder Scheiben eingeschlagen.

Am Samstagabend kletterten Einbrecher auf den Balkon im ersten Stock eines Hauses auf der Friedhofstraße. Dort hebelten sie eine Tür auf und stahlen Bargeld und Schmuck – ebenso wie ein Einbrecher, der auf der Goethestraße über das Regenfallrohr auf den Balkon eines Hauses stieg. Mit einem Ziegelstein schlug er eine Scheibe ein und kam so in die Wohnung.

