Kriminalität in Mönchengladbach Einbrecher stehlen Zigaretten in Tankstelle

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch, 17. April, in eine Tankstelle an der Straße Schriefersmühle eingebrochen. Sie entwendeten dabei eine größere Menge Zigaretten. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei näherten sich die Täter gegen 2.45 Uhr der Tankstelle. Anschließend öffneten sie mit Hilfe eines Kanaldeckels gewaltsam eine Seitentür an dem Gebäude. Danach hebelten sie im Verkaufsraum das Regal mit Tabakwaren auf und entwendeten diverse Zigarettenschachteln. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch und alarmierte die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten kurz darauf niemanden mehr an.