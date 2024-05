Ungewöhnliche Diebesbeute Einbrecher stehlen Rindfleisch

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstag, 21. Mai, um 9 Uhr und Donnerstag, 23. Mai, um 21.45 Uhr in ein Restaurant an der Kapuzinerstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Einbrecher hebelten eine Seiteneingangstür auf und gelangten so in das Restaurant. Neben Geld stahlen sie diverse Flaschen Alkohol und Rindfleisch.