Ermittlungen in Mönchengladbach Einbrecher lassen drei Firmenwagen mitgehen – und dann doch stehen

Am Dienstag, 2. Dezember, veröffentlicht die Polizei eine Nachtragsmeldung: Alle Fahrzeuge sind gefunden worden. Sie standen auf einem öffentlichen Parkplatz unweit der Firma. Die Beamten stellten die drei Pkw sicher. Jetzt werden Spuren gesichert, im Anschluss werden die Autos an den Besitzer zurückgegeben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Und: Die Smartphones, der Fernseher und die Schlüssel für die Fahrzeuge bleiben verschwunden.