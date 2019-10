Prozess in Mönchengladbach : Einbrecher muss in Haft und in Entzugsanstalt

Einbrecher muss in Haft und in Entzugsanstalt

Mönchengladbach Der Angeklagte war in ein Haus in Windberg eingestiegen und hatte sich dort mit einem Messer aus der Küche bewaffnet. Damit war er im Schlafzimmer der Bewohnerin erschienen.

Fünfeinhalb Jahre Haft sowie die Unterbringung in einer Entzugsanstalt: Dieses Urteil verhängte die 2. Große Strafkammer des Landgerichts am Freitag gegen einen 24-Jährigen aus Mönchengladbach. Ihm wurde schwerer räuberischer Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die Beweisaufnahme habe die Anklage bestätigt, so die Kammer in ihrer Urteilsverkündung. Demnach sei der in Marrakesch geborene Mann im Mai in ein Haus in Windberg eingebrochen, habe rund 1700 Euro, Laptop, Sonnenbrillen, Kameras und Autoschlüssel entwendet. Dann habe er sich mit einem Messer aus der Küche bewaffnet und sei in die erste Etage gestiegen.