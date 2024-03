Polizei Mönchengladbach ermittelt Einbrecher im Rathaus Abtei

Erst Mitte Dezember war ins Rathaus Abtei eingebrochen worden. In diesem Fall hatte sich ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter gegen 1.10 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sich auf dem Rathausgelände an der Abteistraße eine verdächtige Person befinde. Videokameras hätten den Mann dabei gefilmt, wie er durch einen Zaun an der östlichen Seite auf das Gelände gelangt sei. Die Polizei rückte damals gleich mit mehreren Streifenwagenteams an, umstellte das Rathaus und durchsuchte das Gebäude ebenfalls mit einem Diensthund. Den Verdächtigen konnten sie aber nicht finden. Auch in diesem Fall hatte der Einbrecher unerkannt entkommen können, nachdem er Geld aus Büros gestohlen hatte.