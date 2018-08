Mönchengladbach: Einbrecher im Gasthaus im Schmölderpark

Am Montagnachmittag standen die Türen zum Biergarten weit offen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war dort eingebrochen worden. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Als das Lokal im Januar geschlossen wurde, hatten viele schon befürchtet, dass der Leerstand dunkle Gestalten anziehen wird. Der KOS fährt dort regelmäßig Streife. Doch erneut ist eingebrochen worden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in das Gasthaus, das im Volksmund auch Vitrine genannt wird, eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten, teilte die Polizei am Montag mit. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Aber viel dürfte in dem Restaurant, in dem ganze Generationen ihre Familienfeste feierten, wohl nicht mehr zu holen sein. Denn der Einbruch am Wochenende war nicht der erste.