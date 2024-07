Schnappte die Polizei einen Serientäter? Die ungewöhnliche Flucht eines Einbrechers

Das ist in der Geschichte der Mönchengladbacher Polizei noch nie vorgekommen, zumindest kann sich keiner an so etwas erinnern: Da bricht ein Mann am Dienstag, 9. Juli, in eine Eickener Firma ein und flüchtet mit einem Gabelstapler und weiterem Diebesgut von dem Gelände an der Künkelstraße.