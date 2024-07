Verfolgung und Festnahme Einbrecher (36) dank aufmerksamer Zeugen in U-Haft

Die drei jungen Männer hatten sich laut Polizei am Samstag gegen 0.50 Uhr am Eickener Markt aufgehalten, als sie ein lautes Geräusch hörten. Dann sahen sie, wie ein Fremder aus dem Fenster einer Eisdiele kletterte und sich in Richtung Martinstraße entfernte. Einer der Zeugen verständigte umgehend die Polizei, die beiden anderen folgten dem Mann. Ein Streifenteam entdeckte den Tatverdächtigen kurz darauf unter einem geparkten Auto an der Thüringer Straße, unweit des Tatorts. Bei ihm fanden die Beamten zwei Portemonnaies, in denen sich Wechselgeld aus der Eisdiele befand.