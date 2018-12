Mönchengladbach : Liebe große Tonne

Die neuen Rolltonnen und welche Vorzüge wir Gladbacher an ihnen zu schätzen lernen könnten. Foto: Jana Bauch

Mönchengladbach Endlich wird die Mülltonne nicht mehr gestohlen, sie frisst mühelos einen ganzen Regenschirm, und sie steht auf eigenen Füßen – willkommen Rolltonne!

Von Andreas Gruhn

Der Rheinländer an sich hat einige wenige Lebensregeln, mit denen er bisher sehr gut durchs Leben gekommen ist. Eine davon umschreibt auf schonungslos offene Art und Weise, wie man mit neuartigen Dingen umzugehen pflegt: „Kenne mer nit, brooche mer nit, fott domet.“ Das hat der Mönchengladbacher auch immer gerne zu Eindringlingen mit ab 60 Liter Größe aufwärts gesagt, die sich auf Rollen in sein Leben zu drängen drohten – bis jetzt. Sie ahnen allmählich, dass die Invasion der Rolltonnen weit mehr bedeutet als nur den Austausch eines Müllgefäßes. Sie zwingt dazu, eine liebgewordene Grundfeste des Lebens aufzugeben und folgende Abänderung in den Sprachgebrauch aufzunehmen: „Kenne mehr nit, brooche mer nit, bliev hee.“ Fürs erste reicht vielleicht ein „Willkommen, Rolltonne!“

Wir werden also in den kommenden Jahren und sogar Jahrzehnten das Leben gemeinsam verbringen. Nähern wir uns doch erstmal ganz pragmatisch an. Du riechst nach neu (noch), irgendwie nach Kunststoff. Du hast Ecken und Kanten, dafür kaum Rundungen. Du bist in der mir zugedachten Ausführung genau 44,8 Zentimeter breit, nicht viel breiter als die alte Tonne, nur deutlich höher, nämlich einen knappen Meter. Und du bist wesentlich leichter als diese alte Metalltonne, die mir innerhalb weniger Jahre zweimal vor der Tür weggestohlen wurde, einmal davon sogar mitsamt Müll darin. Wobei es schon ein bisschen schade ist, dass ich meine gestohlene kleine Tonne künftig nicht mehr bei „Ebay Kleinanzeigen“ wiederfinden kann. Aber es ist jedenfalls schön, dass ich jetzt keine neue mehr kaufen muss, wenn ein Dieb zuschlägt. Und dass überhaupt kein Fremder mehr etwas mit dir anfangen kann, weil du wie ein Haustier gechippt bist. Mein Haus, mein Auto, meine Tonne.

Mal aufs Wesentliche reduziert, erkenne ich an dir diese Vorzüge: Ich kann in dir auch mal einen alten Regenschirm versenken, wie ein führender CDU-Politiker dereinst genial erkannte. Und ich muss dich nicht mehr bemalen, was zwar schade ist, aber irgendwie auch praktisch: Ich kann gar nicht malen. Du stehst auf eigenen Füßen, ich muss dich also nicht mehr tragen. Und das Wichtigste ist: Durch dich wird der Müll auch weiter abgeholt.