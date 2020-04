Status-Bericht aus Mönchengladbach : Ein weiterer Corona-Toter, aber auch 196 Genesene

Mönchengladbach Die Zahl der Verstorbenen, die mit dem neuartigen Virus infiziert waren, ist in Mönchengladbach auf 16 gestiegen. Ab sofort gilt eine neue Einreiseverordnung. Wer länger als 14 Tage im Ausland war, muss sich beim Gesundheitsamt melden.

Am Ostersonntag hat das Mönchengladbacher Gesundheitsamt einen weiteren Corona-Toten gemeldet. Wie die Stadt mitteilte, starb der Mann (Jahrgang 1954) in einem Krankenhaus. Damit ist die Zahl der gemeldeten Toten, die das neuartige Virus in sich trugen, auf nunmehr 16 gestiegen. Von Samstag bis Ostermontag (Stand: 10 Uhr) gab es 30 neue positive Nachweise, davon 20 alleine am Samstag. Aktuell sind laut Gesundheitsamt 162 Personen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert, 34 davon liegen im Krankenhaus. Die Zahl der genesenen Patienten ist insgesamt von 185 am Samstag auf 196 am Montag gestiegen, was so viel heißt, dass über die Hälfte aller Infizierten wieder gesund ist. Denn seit dem 3. März sind in Mönchengladbach 364 Corona-Fälle registriert worden. Dafür stieg die Zahl der Menschen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden von 430 am Samstag auf 473 am Ostermontag.