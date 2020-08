Heiligtumsfahrt 2021 angekündigt : Ein Tischtuch geht auf Reisen

Mönchengladbach Mit der Übergabe des ökumenischen Altartuches ist die Heiligtumsfahrt 2021 offiziell angekündigt. Sie wurde am Sonntag festlich auf den Weg gebracht.

Am Sonntag nun hörten die katholische Vitus-Gemeinde im Sonntagsgottesdienst und ein Kreis geladener Gäste in einer ökumenischen Vesper im Münster ganz offiziell diese Ankündigung aus dem Munde von Propst Peter Blätter. Und dies soll ein Zeichen sein: das Altartuch, das die evangelischen Gemeinden bei der letzten Heiligtumsfahrt den katholischen Kollegen als Symbol der Verbundenheit schenkten. Es wird bis zum Juni an evangelische und katholische Gemeinden der Stadt weitergereicht. Als erster nahm Stephan Dedring das in schöner Holzkiste wie ein Schatz bewahrte große Webstück aus dem Münster mit in die Rheydter Hauptkirche.