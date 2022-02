Während in der Gladbacher Innenstadt vor allem Auftragsarbeiten Hausfassaden schmücken, sind es in Rheydt die sogenannten Halls of Fame – Wandflächen, an denen sich Graffiti-Künstler legal ausprobieren können. Am besten lernt man bunten Wandgemälde bei einem Spaziergang kennen.

Hotspot der Halls of Fame in Rheydt ist die Rollbrettunion: Von allen Seiten ist das Gebäude mit bunten Farben besprüht. Der Spaziergang beginnt an der Bushaltestelle der Friedrich-Ebert-Straße, wo die Unterwasserwelt die unansehnlichen Schaukästen im Oktober 2019 verdrängt hat. Es ist das erste Hall of Fame-Projekt, das Heike Kox mit jungen Künstlern im Alter von 12 bis 19 Jahren realisiert hat. Gemeinsam entwickelten sie die Idee der Unterwasserwelt, unterstützt wurden sie dabei von Philipp Kömen.