Lebenshilfe Mönchengladbach : Ein Sommerfest mit Modenschau

Viel Spaß gab es bei der Modenschau. Sie war ein besonderer Programmpunkt beim Sommerfest des Vereins Lebenshilfe im Wohnhaus in Rheydt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Lebenshilfe Mönchengladbach feierte mit einem bunten Programm und vielen Attraktionen. Bei der Verleihung der Preise schaute auch Borussia-Maskottchen Jünter vorbei und überreichte Vereinswimpel und ein Trikot.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Lauter

Sommer, Sonne, Strand und mehr: Unter diesem Motto fand das Sommerfest der Lebenshilfe Mönchengladbach statt. „Das Fest für Jedermann“, wie Dr. Kerstin Adolf-Wright, hauptamtliche Geschäftsführerin der Lebenshilfe betonte. Mit großem Bühnenprogramm samt Live-Musik und Modenschau mit und von der lokalen Designerin Eva Brachten.

Das Wetter war ausschlaggebend dafür, dass der Garten des Lebenshilfe-Wohnhauses in Rheydt so gut gefüllt war. Hatte man sich noch im vergangenen Jahr über Regen ärgern müssen, passte dieses Jahr – ganz gemäß dem Motto – dann auch alles zusammen: das Sommer-Comeback, die Beach-Ecke samt Strandkorb sowie die sommerlichen Drinks an der Cocktailbar. Bewohner der Einrichtung sowie deren Betreuer und Verwandte, kamen so in entspannter Atmosphäre zusammen.

Info Lebenshilfe wurde 1966 von Eltern gegründet Die Lebenshilfe ist eine Organisation, die 1966 von Eltern behinderter Kinder gegründet wurde. An der Spitze der Lebenshilfe in Mönchengladbach steht Robert Jansen als Vorsitzender.

Viele Blicke richteten sich aber nicht nur auf den Grill oder die Bar: Auf der Bühne wurde ein buntes Programm geboten. Nach der Begrüßung bot der Gaukler Gaudius einige seiner zauberhaften Tricks dar und verblüffte so seine Zuschauer, bevor der Höhepunkt des Tages die Bühne für sich beanspruchte. In bunten Kleidern, sommerlichen Röcken oder gemütlichen Jump-Suits schritten die Models – allesamt Bewohnerinnen der Einrichtung – in Begleitung ihrer Betreuer oder allein den improvisierten Cat-Walk hinunter. Auf der Bühne wurde dann Pose eingenommen, zur Hintergrundmusik getanzt und mit dem Publikum rhythmisch geklatscht, bevor es dann wieder runter von der Bühne und rein ins nächste Outfit ging.

Das sommerliche Motto spiegelte sich auch in Brachtens Trachten wieder. Viele bunte Farben und Muster, vor allem pink und blau sowie die Trendfarbe Minze wurden mit viel Grazie den Laufsteg hinuntergetragen und auf der Bühne in Szene gestellt. Klassischer war dagegen die Schwarz-Weiß-Kleidung, aber dafür luftig und aus angenehmen Stoffen – besonders für diese Jahreszeit, wie Brachten vor der Modenschau verriet. Als sich zum Ende noch einmal alle Models mit der Designerin auf der Bühne einfanden, kam auch Miriam Colonna, Geschäftsführerin der Kulturlöwen, samt Maskottchen Kulti dazu. Sie kündigte gemeinsame Projekte der beiden Organisationen ab Oktober an.