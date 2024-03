Einkaufen in Mönchengladbach Ein Shopping-Sonntag soll 2024 wegfallen

Einkaufen an Sonntagen soll es auch in diesem Jahr wieder geben. Die Politiker in den Bezirksvertretungen und im Stadtrat beraten in den kommenden Wochen über bisher insgesamt sechs Anträge für verkaufsoffene Sonntage in Mönchengladbach. Das sind im Einzelnen Anträge für das Kappesfest in Rheindahlen am 2. Juni, für das Gourmet-Festival in der Gladbacher Innenstadt am 14. Juli, für den Herbstmarkt in Giesenkirchen am 1. September, für das Interkulturelle Familienfest in Rheydt am 22. September, für den Winterkappes in Rheindahlen am 8. Dezember und für Advent in Rheydt am 15. Dezember. Die Stadtverwaltung schlägt den Politikern vor, die Anträge zu bewilligen.