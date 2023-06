Unfall in Mönchengladbach Ein Schwerverletzter nach Auto-Kollision

In Mönchengladbach-Uedding sind am Samstag, 3. Juni, zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden, Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 58-jähriger Autofahrer gegen 9 Uhr beim Linksabbiegen vom Willicher Damm in den Lehmkuhlenweg einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Beide Fahrzeuge kollidieren. Der angefahrene Pkw schleuderte im Anschluss gegen einen, aus dem Lehmkuhlenweg abbiegenden Lkw. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer verletzt. Sie wurden von Rettungskräften betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher ist laut Polizei schwer verletzt. Beide Autos mussten aufgrund des erheblichen Sachschadens abgeschleppt werden.