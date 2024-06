Neuigkeiten im Theater Mönchengladbach Theaterbistro eröffnet Außengastronomie

Falls es für den Snack an der frischen Luft zu ungemütlich ist, kann der Gast im Innenbereich des Bistros Platz nehmen. Hier stehen 80 Plätze zur Verfügung. In diesem Areal sind aber aus Kostengründen tatsächlich nur die Kücheninsel und der Thekenbereich renoviert worden. 350.000 Euro hatte das Theater dafür in die Hand genommen. Das reichte aber nicht, um die mobilen Möbel, Tische und Stühle, zu erneuern. Deswegen sei das Inventar aus dem Altbestand und noch nicht so modern wie der Thekenbereich. „Um auch den Innenraum attraktiver zu gestalten, sind noch einige Hürden zu nehmen“, sagt Makta. Für eine Neuanschaffung der Bestuhlung mit neuen Tischen müsse eine brandschutztechnische Prüfung erfolgen. Die Innenausstattung an die Modernität der Theke anzupassen, sei auf jeden Fall geplant.