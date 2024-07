Tiergarten Odenkirchen in Mönchengladbach Im neuen Gebäude gilt das „Schwarz-Weiß-Prinzip“

Die Planungen für das neue Gebäude, das auf einem Grundstück zum Tiergarten angrenzt und zuvor der EWMG gehörte, begannen bereits 2019. Bevor der Bau starten konnte, dauerte es: „Wir mussten prüfen, was dort möglich war. Wie die Leitungen verlaufen, damit Strom- und Abwasser geregelt werden können“, erklärt Tiergartenleiterin Katrin Ernst. Ein zeitaufwendiges Unterfangen, das rund zwei Jahre in Anspruch nahm und Unvorhergesehenes mit sich brachte. So musste beispielsweise das gesamte Kanalsystem erneuert werden. Ein zeit- und kostenintensives Unterfangen. „2022 haben wir Richtfest gefeiert und nun können wir eröffnen“, sagt Tiergarten-Pädagogin Svenja Wahlen.