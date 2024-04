Hilfe und Unterstützung in Mönchengladbach Ein neues Fahrzeug für Sant’Egidio

Im alten Franziskanerkloster an der Franziskanerstraße hat die Sant’Egidio-Gemeinde ihr Domizil. Dort empfingen Leiterin Manuela Brülls, ihre Zwillingsschwester Gabriela, die den Jugendbereich verantwortet, und ihre engagierten Mitstreiter die Spender und Sponsoren. Und gaben bei der Gelegenheit einen Einblick in ihre ehrenamtliche Arbeit, zu der neben der Hausaufgabenbetreuung am Wochenende auch der sogenannte Franziskustisch in der Mensa des altehrwürdigen Gemäuers gehört: ein kostenfreies Angebot zum gemeinsamen Mittagessen für Obdachlose, einsame Menschen und Bedürftige. „Wir kennen jeden persönlich“, erzählte Manuela Brülls. Etwa 70 Personen verzeichnet sie an jedem Samstag in den zur Mensa umgebauten Kloster-Räumlichkeiten, während nebenan die Mädchen und Jungen ihre Hausaufgaben unter fachkundiger Betreuung erledigen. „Es geht dabei um viel mehr als um das Essen, auch wenn viele so wenig haben, dass sie nur einmal am Tag eine Mahlzeit zu sich nehmen“, so Gemeindeleiterin Brülls.