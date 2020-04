Statusbericht aus Mönchengladbach : Ein neuer Corona-Toter, aber auch 243 Genesene

Mönchengladbach In der Stadt wurden insgesamt 25 Corona-Tote gemeldet. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Montag aber nur eine Neu-Infizierung, und die Kurve der Genesenen wächst stetig.

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach ist am Montag ein weiterer Corona-Toter gemeldet worden. Ein mit dem neuartige Virus infizierter Mann (Jahrgang 1936) starb am Sonntag in einer Klinik. Damit ist die Zahl der Corona-Toten in Mönchengladbach auf 25 angestiegen.