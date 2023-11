Veranstaltung in Mönchengladbach Ein letztes Mal netzwerken bei „MG ist IN“ im Jahr 2023

Voller Abwechslung sind auch die Stände der Sponsoren, Mitmachen ist bei vielen erwünscht: So präsentiert sich die Anfang September eröffnete Junior-Uni am Stand von Bienen und Partner mit zwei Beispielen aus ihren Kursen „Augmented Reality“ und „Simple Robotik“. Carwerk by JB bringen Reifen und ein Smart Board mit. Die Dresen-Gruppe stellt neueste Automodelle aus. Gothe Edelstahl zeigt den Fortschritt am zweiten Firmen-Standbein „Hego Höfe“, die als urbanes Zentrum vermarktet werden. Die Mags zeigt in einem Zirkuswagen, wie Müll richtig getrennt wird. Die Stadtsparkasse serviert Espresso und präsentiert den Förderverein Wirtschaftswissenschaften der Hochschule. Das „Eli“ zeigt Filme und hat Weckmänner im Angebot. Bei Lidl können die Gäste Wein verkosten. Außerdem ist Galdora Personalmanagement mit einem Infostand dabei. Der Charity-Partner ist diesmal der Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes.