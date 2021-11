Evangelische Hauptkirche Mönchengladbach-Rheydt : Ein letzter Blick auf die Kirchturm-Spitze

Mönchengladbach In Mönchengladbach-Rheydt laufen die Vorbereitungen für eine spektakuläre Aktion. Etliche Schaulustige warten bereits seit 10 Uhr am Marktplatz mit Smartphones und Kameras auf Foto-Ausbeute.

Zwei riesige Kräne stehen auf der Hauptstraße parat, vermutlich nach 13 Uhr sollen sie damit beginnen, die 15 Meter hohe und fünf Tonnen schwere Spitze des Turms der evangelischen Hauptkirche am Marktplatz in Mönchengladbach-Rheydt abzunehmen. Zu diesem Zweck wird der Spitze ein metallenes Gerüst übergestülpt, in dem sie dann geborgen und zu Boden transportiert werden soll. Wenn das Gerüst die Spitze umfängt, müssen die Arbeiter 126 metallene Schrauben, mit denen die Spitze jetzt noch am Turm befestigt ist, von Hand lösen. Das kann gut drei Stunden dauern.