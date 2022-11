Spielgruppen in Rheydt Ein kleiner Teil Heimat für ukrainische Kinder

Das Angebot der Diakonie werde sehr gut angenommen, sagt Marta Schwieger. „Die Kinder sind sehr traurig, wenn sie um 12 Uhr gehen müssen. Ihre Lieblingsspielzeuge verstecken sie dann für den nächsten Tag.“ Die Gemeinschaft und das Gefühl, in der Gruppe einen Teil der Heimat zu haben, wo nicht alles so fremd ist wie „da draußen“, sei immens wichtig. „Die Kinder haben hier definitiv weniger Stress“, bestätigt Alina Bessler. Hier finden sie Ruhe, Sicherheit und haben Zeit, sich miteinander auszutauschen. So wie Rostik (3) und Rajana (5). Sie sind mit ihren Müttern aus dem ostukrainischen Charkiw geflüchtet und kommen regelmäßig in die Gruppen. Beim gemeinsamen Spielen reden sie über den Krieg, verarbeiten vielleicht so in ihrer Muttersprache das erlittene Trauma. Gerade bauen sie ein Haus aus Lego-Steinen. Rajana hat die Außenwände des Hauses hier und da mit Fenstern versehen. „Das geht nicht“, sagt Rostik. „Im Krieg müssen wir die Fenster zu machen.“