Kindstötungen in Mönchengladbach Ein Jahr nach dem Tod von Baby Rabea

Wer in Mönchengladbach das Wort Volksgarten hört, denkt an Freizeitpark, Weiher, Spielplatz und Restaurant. Früher fielen einem noch Ruderboote ein. Doch die gibt es nicht mehr. Stattdessen ist eine weitere Assoziation hinzugekommen: Der Volksgarten ist der Fundort eines Neugeborenen, das nur wenige Stunden alt wurde. Ein kleines Mädchen, das – wie man heute weiß – von seiner Mutter brutal getötet, in eine Plastiktüte gepackt und in einem öffentlichen Abfalleimer entsorgt wurde.